Den 22,4 kilometer lange rute for foden af Mont Blanc er ikke skabt til eksperter som ham. Den danske mester ved, han er chanceløs.



- Den er alt for hård til, at jeg kan være med. Det er ærgerligt, når der kun er én enkeltstart, at man vælger at lave den så hård, at det nok bliver klassementrytterne, der skal kæmpe om sejren.