Kasper Asgreen kortvarigt tilbage i Danmark - om lidt venter VM

Kasper Asgreen landede mandag formiddag, omkring klokken 11, i Billund Lufthavn. Den koldingensiske cykelrytter, hjemvendt fra Tour de France, kan i år prale af at have sin første etapesejr i verdens største cykelløb i tasken - han var endda blot et mulehår fra at vinde én mere.

- Jeg glæder mig altid til at komme hjem til Danmark, siger han til TV SYD, da vi møder ham i lufthavnen.

Kasper Asgreens præstation i årets Tour de France bliver ikke mindre imponerende af, at manden på jernhesten det seneste år har kæmpet en brav kamp for at komme tilbage på det niveau, han havde inden sit styrt på niende etape i sidste års Tour de France.