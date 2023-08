Kasper Asgreen ser stor fordel i at dele kaptajnrolle

Den gensidige respekt og forståelse er stor, understreger Asgreen.

- Det er ikke nemt at vinde et VM, så hvis vi sidder og begynder at køre mod hinanden, forbedrer vi i hvert fald ikke vores egne chancer. Vi komplementerer hinanden rigtig godt på det her hold, og ved at vi kan unde hinanden at vinde, øger vi også vores egne chancer, forklarer Quick-Step-rytteren.

Mange øjne vil hvile på Danmark, som på papiret stiller med et af de stærkeste mandskaber.

Det handler da heller ikke bare om at følge med, mener Asgreen.

- Vi skal ikke sidde på hjul af nogen. Vi skal tage hånd om cykelløbet og gøre, hvad vi kan, for at det udvikler sig på den måde, vi gerne vil have det til at udvikle sig.