Kasper Asgreen skal gentage triumf under bevogtning

Efter sin imponerende sejr sidste år kan Kasper Asgreen i år ikke gemme sig.



Når den traditionsrige brostensklassiker Flandern Rundt søndag løber af stablen i Belgien, er den 27-årige koldingenser blandt favoritterne.

Og det er ikke nødvendigvis en fordel.

- Det gør det sværere at lave et træk, og det er ikke så let at snige sig væk længere. Jeg skal kunne slå de bedste mand mod mand, siger Asgreen på holdets pressemøde forud for brostensklassikeren.