Det skal han som kaptajn. En rolle han deler med sprinteren Mads Pedersen, og en opgave den 28-årige rytter ser frem til.

- Det er ikke nemt at vinde et VM, så hvis vi sidder og begynder at køre mod hinanden, forbedrer vi i hvert fald ikke vores egne chancer. Vi komplementerer hinanden rigtig godt på det her hold, og ved at vi kan unde hinanden at vinde, øger vi også vores egne chancer, forklarer Quick-Step-rytteren.