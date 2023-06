Kasper Asgreen udtaget til Tour de France

Tirsdag formiddag har Quick-Step på Twitter meldt ud, at de to danskere er blandt de otte ryttere, som repræsenterer holdet i årets løb.



Julian Alaphilippe, Remi Cavagna, Tim Declercq, Dries Devenyns, Fabio Jakobsen og Yves Lampaert er de seks andre på Quick-Step-holdet, som var det sidste hold til at udtage ryttere inden lørdagens start.

11 danske ryttere er en tangering af rekorden for flest antal danskere i et Tour de France. Også i 2021 var der i alt 11 danske ryttere med.

Inden tirsdag var Christopher Juul-Jensen (Jayco), Jonas Gregaard (Uno-X), Anthon Charmig (Uno-X), Mads Pedersen (Trek), Mattias Skjelmose (Trek), Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma), Mikkel Bjerg (UAE Emirates), Søren Kragh Andersen (Alpecin) og Magnus Cort (EF) udtaget til årets løb.

Størst fokus vil der være på Vingegaard. Han vandt Tour de France sidste år. Og igen i år er Vingegaard en af de største favoritter til den samlede sejr.

Casper Pedersen var også kandidat til at komme med til Tour de France for Quick-Step. Men Casper Pedersen styrtede i søndagens DM på landevej og fik efterfølgende konstateret et brækket kraveben.

I Belgien Rundt tidligere på måneden markerede Casper Pedersen sig ellers som en vigtig del af leadout-holdet omkring topsprinteren Fabio Jakobsen. Desuden sluttede Casper Pedersen selv etapeløbet på en samlet tredjeplads.

Fabio Jakobsen får dog fortsat dansk hjælp i spurterne af Michael Mørkøv. Danskeren har i årevis været anset blandt de bedste leadout-ryttere i verden.