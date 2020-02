Kenneth solgte luksusbiler: Nu er han konkurs og 50 biler er væk

Kenneth Falke Theil fra Falke Biler tiltrak stor opmærksomhed, da han afholdt en stor bilauktion for omkring et halvt år siden. Nu trækker bilforhandleren igen overskrifter.

Bilforhandleren er gået konkurs, men parkeringspladsen ved bilcentret Falke Biler i Kolding har ikke mange luksusbiler stående. I stedet står der flere skadede biler på adressen i Kolding.

Det skriver JydskeVestkysten.

Kenneth Falke havde leaset mange dyre biler hos andre leasingselskaber. Avisen har talt med advokat, Søren Christensen Volder, der fortæller, at Falke Biler solgte flere af de leasede biler i løbet af de seneste 12 måneder, selvom de dyre biler ikke er Falke Bilers ejendom.

Søren Christensen Volder, der arbejder ved Bech-Bruun, er blevet sat ind i konkursboet Falke Biler.

- Det ser ud til, at der er foregået en ret sofistikeret svindel, hvor der er blevet forfalsket dokumenter og registreringsattester i forbindelse med salgene, siger Søren Christensen Volder til JydskeVestkysten

Han fortæller videre til JydskeVestkysten.

- Vi må konstatere, at mange af de biler, som leasingselskaberne har ejet og leaset ud til Falke Biler, nu er væk. En stor del er solgt til Tyskland, det kan vi se, fordi der ligger fakturaer på salget, siger Søren Christensen Volder, der foreløbig har fundet frem til godt 50 af knap 100 biler, der skulle være i Falke Biler.

Vild bilauktion

Kenneth Falke Theil trak overskrifter tilbage i oktober måned, da en meget omtalt bilauktion fandt sted. Her skulle 41 specialbiler på auktion i Kolding, og TV SYD besøgte auktionen.

Mere end 1500 personer mødte op til auktionen, hvor der faldt mere end 300 bud. Ifølge Kenneth Falke Theil blev den samlede budsum på næsten 10 millioner kroner.

- Det samlede resultat var lidt bedre end forventet, og det har været en rigtig dejlig dag, sagde Kenneth Falke Theil til TV SYD dengang tilbage i oktober.

Senere den måned gik hans selskab Dansk Autoconsult konkurs på begæring af Skat, der manglede fem millioner kroner. Det skriver JydskeVestkysten. Nu er Falke Biler og en håndfuld andre selskaber gået konkurs på begæring af et af de leasingselskaber, som forhandlede biler med Kenneth Falke og Falke Biler.

I januar gik Kenneth Falke personligt konkurs og i sidste uge var det konen, Karina Falke, der gik konkurs. Hun har tidligere stået som direktør for Falke Biler.

- Det var kun nogle skadede biler, der stod på stedet ved konkursen. Alle andre var væk. Efterfølgende har vi så fundet nogle af dem igen hos dem, der havde lejet dem gennem Falke Biler. Men en stor del ved vi ikke, hvor befinder sig fordi, de er solgt, siger Søren Christensen Volder til Jydske Vestkysten.

Han er nu i gang med at forsøge at finde bilerne. JydskeVestkysten skriver, at det ikke har været muligt at få en kommentar fra Karina Falke eller Kenneth Falke til deres historie.