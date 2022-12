KIF Kolding og Fredericia taber terræn efter nederlag

Fredericia Håndbold var rejst til Gudme i håbet om at kunne tage point med hjem, men fynboerne, der spiller med helt i toppen af rækken viste sig at være for stor en mundfuld, og det blev således til et nederlag på 39-32 til drengene fra Fredericia.

Større forventninger var der formentlig til KIF Kolding, der har spillet en god sæson indtil videre og ligger på en aktuel fjerdeplads i rækken.

En sejr havde sendt koldingenserne forbi Bjerringbro-Silkeborg på tredjepladsen, men det østjyske mandskab fra Skanderborg Aarhus viste sig for stærke og tog sejren med 30-26.