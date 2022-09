KIF Kolding var i foråret tæt på at rykke ud af herrernes bedste håndboldrække. At dømme efter sæsonens tre første kampe ser det ikke ud til at blive et tema i denne sæson.

Koldingenserne havde vundet de første to kampe i HTH Herreligaen, før det mandag aften blev til tredje sejr på stribe hjemme over Mors-Thy med 26-25.