Kim har snydt døden i 10 år

Kim Westberg fra Ødis ved Kolding har kæmpet med sit forhøjede blodtryk i mange år, siden 1986 faktisk. Til sidst tog han syv piller om dagen for at holde det nede. Lige lidt hjalp det.

- Men så sagde lægen, at jeg hellere måtte tage til Vejle Sygehus. Der fandt de ud af, at jeg havde syv indsnævringer på kranspulsåren. Min kone syntes også, at jeg så lidt træt ud, fortæller Kim Westberg.

Han er en af de kræftpatienter, der er med i en ny undersøgelse fra Aalborg Universitetshospital, der er omtalt andetsteds på TVSYD.dk