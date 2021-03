Kirke står i vejen for leg

Den seks meter høje legeskulptur, i træ og stål, står på Vestertorv i det centrale Kolding, lige overfor den kommunale administrationsbygning.



Formanden for Teknik og Klimaudvalget i Kolding Kommune, Jakob Ville, synes, at det er dejligt, at det er noget, der ser anderledes ud, og det er noget andet end plastic.

- Ting flytter sig, og der skal være plads til både noget ældre og noget nyt. Her synes jeg faktisk, der bliver taget højde for, at der bliver bygget i nogle materialer, der ikke stikker helt af fra Koldinghus og kirken.