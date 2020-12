Kirke viser Jomfru Maria på video på grund af corona

Særligt håber han, at børnene, som kirken plejer at have inde til juleteater og de skolebørn, som normalt besøger kirken i julen, kan få noget ud af videoerne.

- Det har sine naturlige begrænsninger i år, så vi håber, at videoerne, som er meget børnevenlige, kan blive brugt af børnefamilier til at holde julemåned og får sporet sig ind på, hvad julens budskab er, siger sognepræsten.

Ud gennem skærmen

Jomfru Maria - eller Karla Lind Brixen, der er højskolelærer, og netop spiller Jomfru Maria i en af videoerne, mener det er nødvendigt at få budskabet ud på en anden måde end den traditionelle.

Normalt har kirken cirka 1200 mennesker igennem kirken i løbet af juleaftensdag, men i år må de kun have 160 ad gangen.



- Vi er jo nødt til at komme ud gennem skærmene, for vi kan ikke regne med, at der kan komme så mange børn i kirken, som der plejer, siger hun.