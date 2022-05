KL vil rykke 10. klasse væk fra folkeskolen: I Kolding frygter man at tabe de unge på jorden

Argumentet fra KL er, at 45.000 unge hverken får uddannelse eller job, og vejen dertil derfor skal gentænkes.

- Vi har et stort ansvar – både menneskeligt og samfundsøkonomisk – for at få skabt nogle rammer omkring de unge, der gør, at de kan lykkes i livet. Bag mange af de 45.000 unge gemmer sig et potentiale, som ikke er blevet set, og en følelse af at stå uden for vigtige fællesskaber. Den spiral skal vi have brudt, siger Thomas Gyldal Petersen, der er formand for KL’s Børne- og Undervisningsudvalg i en pressemeddelelse.