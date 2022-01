Klamydiarekord - smittede unge topper i tre sydjyske kommuner

Klamydiasmitten blandt unge er højest i Kolding, det viser nye tal fra Statens Serum Institut, skriver Sex & Samfund i en presse meddelelse. Lige efter ligger Vejle og Esbjerg med de højeste antal smittede i Danmark.

Med 33 klamydiatilfælde per 1.000 unge indtager Kolding førstepladsen for flest smittede blandt danske unge mellem 15 og 29 år. Her er klamydiatilfælde betydeligt højere end hele landets gennemsnit, som er på 26,2 per 1.000 unge. På andenpladsen ligger Vejle med 32,1 tilfælde pr. 1.000 unge, og Esbjerg deler tredjepladsen med Aalborg med 31,3 tilfælde pr. 1.000 unge.