Kleinsmed er en af de sjældne unge, som skal til prestigefyldt VM

- Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften - det bliver en kæmpe oplevelse for mig. Det er en oplevelse, som ikke ret mange får lov til at opleve, og man får kun lov at deltage én gang i livet, fortæller Jakob Østergaard Nielsen.

- Jacob er unik, for selvom han bliver smidt ud i noget, han ikke lige ved, hvordan han skal tackle - det gælder både som menneske og som håndværker - så er han god til at få det bedste ud af situationerne og bevare roen. Det er en utrolig god evne at have også i sådan en konkurrence, mener Martin Bonde.

Men først skal der trænes for konkurrencen er hård. Til at hjælpe sig med opgaverne har han faglærer og mentor Martin Bonde, der underviser ham på skolen. Han har store forventninger til sin elev.

Tidligere deltager vil nu være VM-dommer

En, der før har prøvet at stå til WorldSkills under det hårde pres til verdensmesterskaberne, er 24-årige Kenny Bech Bruun fra Esbjerg. I 2022 fik han 'Medallion of Excellence' og en femteplads som flisemurer. 'Medallion of Excellence' gives for den ekstraordinært gode præstation og ligger lige udenfor podiepladserne.

- Det var vildt, og jeg er stolt over at have været med, selvom det ærgrer mig, jeg ikke lige gjorde det lidt bedre. Men det, der gjorde oplevelsen rigtig fed, var, at man repræsenterede Danmark, siger Kenny Bech Bruun, der i dag er selvstændig murermester.