Ups: Kæmpe regnefejl kan sende affaldet ud på lang køretur

Dit skrald køres til forbrænding på Sjælland eller i Nordjylland. Og dit lokale forbrændingsanlæg skal hente affald nede i Tyskland, for at ovnene kan give dig el og varme.

Fra årsskiftet omdannes Energnist og landets andre forbrændingsanlæg til aktieselskaber. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), er formand for den arbejdsgruppe, som blev sat til at gennemføre liberaliseringen. Han er heller ikke begejstret.

- Det er jo bedre for miljøet, hvis affaldet ikke skal køres et andet sted hen. Og vi risikerer at komme i den situation, at vi ikke kan levere varme nok, hvis vi ikke kan få affald. Så skal vi måske importere affald eller få det langvejsfra, siger Peder Hummelmose, som også er byrådsmedlem i Vejle for Venstre.

- Vi tager os godt af det affald, som ikke kan genbruges, og som egner sig til forbrænding. Det får vi fra områdets borgere og virksomheder, og så leverer vi el og varme til dem. Men med den nye lov ved vi ikke længere, om vi får vores egne kommuners affald, eller om vi slet ikke får noget affald, siger Peder Hummelmose, som er bestyrelsesformand for Energnist I/S.

- Vi har et meget velfungerende selskab her i de 16 kommuner, der er en del af Energnist. Det er svært at forestille sig en konstruktion, der er bedre både for miljøet og for pengepungen. Det er jo ikke hensigtsmæssigt, hvis nogen vinder udbuddet og kører Esbjergs skrald tværs over landet, siger Jesper Frost Rasmussen.

Stor regnefejl

Loven er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, fordi beregninger viste, at der ikke er affald nok til alle forbrændingsanlæg. Målet med den nye lov er, at den frie konkurrence tvinger nogle af forbrændingsanlæggene til at lukke, så der ikke længere er overkapacitet.

Men netmediet WasteTech har afsløret, at der var en stor regnefejl i Ministeriet for klima-, energi og forsyning. Ministeriet glemte nemlig at regne en tredjedel af affaldet med, hvilket ministeriet i en intern mail kalder en fejl.

- Man havde glemt at medregne slam og have- og parkaffald. Når man regner dem med, så passer mængderne af affald nogenlunde til kapaciteten i anlæggene. Med den viden bør man som minimum udsætte ændringerne, siger Peder Hummelmose.

Tavs minister

TV SYD gav klima-, energi- og forsyningsminister Lars Aagaard (M) en uge til at svare på kritikken, men det har han ikke ønsket.

I stedet forklarer ministeriet i en mail, at loven skal føre til "mindre forbrænding og mindre import af affald til forbrænding. Formålet er, at anlæggene konkurrerer om at behandle affaldet med henblik på, at affaldet behandles, hvor det kan gøres mest miljørigtigt, bedst og billigst".