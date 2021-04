Klovnen er tilbage på børneafdelingen

Den røde klovnenæse er suppleret med et blåt mundmind. Efter et års fravær er hospitalsklovnene nu tilbage på Kolding Sygehus.

Restriktioner som følge af corona har holdt klovnene væk - men tirsdag kunne klovnene igen få børnene til at more sig.

Faktisk ser corona-klovne ekstra sjove ud. Ligesom alle andre på sygehuset skal klovnene nemlig bruge enten mundbind eller visir, fortæller formanden for foreningen Hospitalsklovne Trekantsområdet, Geert Madsen.

- Vi ved, at de indlagte børn i den grad har savnet at få besøg af hospitalsklovnene, så det må betegnes som dagens glade nyhed, at Gummitud, Fru Ib, Boiing og de andre klovne nu igen kan trække i arbejdstøjet, lyder det med glæde i stemmen fra Geert Madsen.

Som så meget andet i samfundet har børneafdelingen på det nærmeste været lukket ned for besøgende siden marts 2020. Det gælder også for hospitalsklovnene, som har fået mange meldinger om, at de har været savnet.

Fra tirsdag er klovnene de fleste dage igen at finde på sygehuset i Kolding.