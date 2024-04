Torsdag kom det frem i retten i Kolding, at der hverken blev fundet DNA, blod eller fingeraftryk på nogen af de tre knive, der er fundet i forbindelse med efterforskningen af en drabssag i Kolding.

Nytårsmorgen sidste år blev 26-årige Adan Muhammed Dek dræbt af knivstik ved Rendebanen. En 36-årig mand er tiltalt for at have ført kniven. Han har erkendt at have stukket Adan Muhammed Dek, men har forklaret, at det skete i nødværge, da både Adan og en af hans venner havde knive fremme.