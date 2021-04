Køb af udstyr til friluftsliv hitter: - Vi er en heldig branche

Vandrestøvler, campingblus og hængekøjer er bare nogle af de ting, der ligger højt på danskernes købslister, hvis man skal tro lokale forretninger og Coop.

Hos Spejder Sport i Vejle og Friluftsland i Kolding har de nemlig hænderne i vejret over danskernes lyst til at udforske friluftslivet.

- Vi er en heldig branche lige nu. Alt der hedder friluftsliv hitter, siger Tuan Nguyen, der er butikschef i Friluftsland i Kolding.

Han vil af konkurrencemæssige årsager ikke fortælle den præcise vækst, men gerne afsløre, at det går rigtig godt.

- Vi kan godt mærke det. Der bliver solgt rigtig mange støvler og sko. Det er primært det, vi sælger lige nu, men folk gør også klar til at holde ferie i Danmark, hvor de køber hængekøjer, telte og campingsblus.

På webshoppen sælger de rigtig meget, fortæller han. Men en lang række nye og uerfarne kunder er kommet til, og siden butikkerne igen er åbnet, kommer flere ind og efterspørger god vejledning, fordi de nu vil dyrke friluftslivet.

- Nu når vi åbner i butikken igen, så kommer folk for at få vejledning, for det kan være svært at finde ud af, hvad man lige skal bruge, siger Tuan Nguyen.

En lille fordobling

Hos Danmarks største kæde af outdoor-butikker, Spejder Sport, bekræfter butikchef i Vejle, at det ikke er en af de brancher, der har været hårdt ramt af corona. Tværtimod.

- Nogle af de store ting er vandrestøvler, skaljakker og ting til det her basale friluftsliv, vi gerne vil leve, hvor man får travet nogle gode ture, lavet bål og overnatter i shelters. Jeg tror, at udelivet måske ikke var så stor en del af vores kunders liv før corona, som det vi ser nu, siger Jesper Høj Weidick, butikchef i Spejder Sport Vejle.

Sammenlignet med sidste år er der sket en lille fordobling i salget, vil butikschefen godt afsløre.

- Det er konservativt sagt. Det er gået rigtig, rigtig godt.

Udfordringer med varelevering

Træder man et skridt tilbage i forsyningskæden, så står engrosvirksomheden Intersurf i Varde i en situation, hvor de ikke kan levere alle de varer, som butikkerne efterspørger på grund af stor interesse og international rift om produkterne.

De lever primært af at sælge udstyr til vandsport som paddlesurfing og kitesurfing, men også varer som skisports- og skatingudstyr.

Ifølge direktør Ole Clemmesen 'stikker det helt af', og situationen beskriver han som 'hektisk'.

- Vi har haft rigtig store udfordringer med at levere varer. I går skulle jeg bestille en mast, som er en basisvare. Den kan jeg først få 16. september i år. Heldigvis har alle indset, at det er et problem at skaffe varer, så folk er mere tålmodige, siger han.

Han kan dog ikke andet end glæde sig over at se sit salg stige med omkring 20 procent.

Ny webshop

Også hos Coop har de fået øje på interessen for friluftsliv. I en pressemeddelelse skriver de, at markedet er steget med 30 procent de seneste tre år, og at salget nu er på over 1,5 milliarder kroner.

Coop har derfor valgt at åbne en online webshop, der går under navnet Friluftsliv, hvor de vil sælge alt fra paddleboards og våddragter til telte og camping- og glamping-udstyr.

- Det er et af de hurtigst voksende vareområder, og den udvikling er blevet forstærket af corona, som kun har skærpet danskernes lyst til at komme udendørs, siger kommerciel direktør i Coop Shopping, Peter Gram Møller.