Kør i god tid: Nu skal motorvej ved Kolding have ny asfalt

Det er 16 år siden, at den nuværende asfalt på motorvejen ved Kolding blev lagt.

Nu er det blevet tid til fornyelse. Det betyder, at der fra torsdag den 19. maj og frem til søndag den 22. maj skal medregnes ekstra rejsetid, hvis man kører på den sønderjyske motorvej omkring Kolding.

- Vi laver det som natarbejde for ikke at skabe nævneværdig kø, men hvis man skal noget vigtigt, så sæt en halv time ekstra af til køreturen. Her tænker vi især på søndag formiddag, hvis nogen skal afsted til en konfirmation, siger Jesper Stokholm, der er ingeniør ved Vejdirektoratet.

Konkret betyder det, at der kun vil være ét farbart spor i både nordgående og sydgående retning mellem Kolding Vest og Kolding Syd, mens arbejdet står på.

Herunder kan du se, hvornår der arbejdes på motorvejen, og hvor den ekstra køretid særligt skal tænkes ind: