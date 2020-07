Kogeanbefalingen forsætter i det sydlige Kolding

Vandet fra flere tusinde vandhaner i det sydlige Kolding skal fortsat koges, inden det drikkes.

Kogeanbefalingen gælder for husstande syd for Kolding Å og Fjord fra Tved syd for Skamlingsvejen, ud til Ejstrup og Gelballe mod vest og ned til Kobbelskoven mod syd.

Vandet i et større område syd for Kolding skal fortsat koges, lyder anbefalingen fra forsyningsselskabet. Foto: Trefor

Anbefalingen kommer, efter at der fredag aften blev fundet coliforme bakterier i en prøve fra et vandværk. Nu afventer forsyningsselskabet Trefor yderligere prøveresultater.

- Vi tog prøver i aftes og er i gang med at tage prøver her til morgen i området. Vi håber at have svar på de første prøver lørdag aften. Håbet er, at vi kan lokalisere hvilke områder, der er ramt. Indtil da går vi med livrem og seler og anbefaler kogning af vandet i hele området, siger vandforsyningschef hos Trefor Lars Skjerning til TV SYD.