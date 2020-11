Kolding borgmester: - Jeg er megastolt over de mange mennesker, der har knoklet for at få EM til Kolding

Selvom alting er gået meget stærkt, er det en stolt og glad borgmester Jørn Pedersen, der er helt klar til at byde alle holdene velkomne.

- Jeg ved, vi bliver klar til at modtage alle de mange spillere, officials og folkene omkring holdene. Og også at både hoteller og Sydbank Arena er helt klar til, at det også kan afvikles på en corona-sikker måde, hvor spillere holdes i deres egne 'små bobler', og at ingen kommer ud i byen, siger Jørn Pedersen.



Alle otte landshold skal overnatte på Scandic Kolding, og hotellet melder klar til at hjælpe alle på plads - trods coronarestriktionerne.

- Der er en opgave at sikre, at holdene kan være i hver deres egen boble. Men det kender vi jo allerede i dag, når vi har gæster på hotellet, forklarer Heidi Kjær, direktør for Scandic Kolding.

EM i kvindehåndbold afvikles fra den 2. december til den 20. december, hvor finalen spilles i Jyske Bank Boxen i Herning.