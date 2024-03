Kolding-forening vil have flere kvindelige vejnavne

En lydvandring gennem Kolding Midtby med fokus på byens store kvinder.



Spørger man kommunens byggesagsafdeling, er det dog ikke kønnet, der fylder, når en ny vej eller plads skal navngives. Men derimod de sikkerhedsmæssige hensyn.

- Hvis der er nogen, der falder om, så skal beredskabet hurtigt kunne finde folk. Noget af det vi kigger på, er derfor, om andre veje har samme navn, siger Ingelise Jellesen, chef for byggesagsafdeling i Kolding Kommune.

Hun fortæller, at kommunen har en såkaldt vejnavnegruppe, der står for at finde ud af, om der for eksempel er en særlig historie i området.

- Det vigtigste for os, ud over at man skal kunne finde frem til stedet, er, at folk føler, at det er deres navn, siger hun.

Og selvom der ikke er fokus på kønnet i dag, tror afdelingslederen på, at der vil komme det fremover.

- Det tror jeg, at der er ret stor sandsynlighed for, fordi der opmærksomhed på det. Når vi snakker med folk, så er de også opmærksomme på, om der er nogle kvinder, der kan have betydet noget, så vi får flere kvindenavne i spil.