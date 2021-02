Kolding har landets næsthøjeste smittetal - men borgmester vil alligevel genåbne de mindre byer

Der har de seneste par dage været tale om, at regeringen bør genåbne dele af samfundet. I dag pustede SF til den idé med et ønske om at genåbne for skolerne og mindre butikker, fortalte Pia Olsen Dyhr i et interview med DR.

Det samme gør Koldings borgmester, der ikke vil forbigås, hvis der kommer regionale åbninger.

Siden tirsdag er 44 ud af de 46 personer, der er testet positiv med covid-19 i kommunen, bosiddende i postnummer 6000 Kolding. Derfor mener borgmesteren, at man godt vil kunne åbne op uden for Kolding på samme måde, som hvis man åbner op i enkelte kommuner udenfor København.



- Vi skal huske, at en vestegnskommune dybest set er en forstad til Kolding. Så skulle vi kunne åbne Vamdrup, Christiansfeld, Lunderskov og alle landsbyerne – og ikke Kolding by, mener han.

Ikke realistisk

Men den idé er ikke realistisk, hvis man spørger virolog, Allan Randrup Thomsen. Det ville det heller ikke være, hvis man, som borgmesteren påpeger, åbner kommuner på vestegnen udenfor København.

- Umiddelbart tror jeg, det vil være svært at administrere så små enheder. Der er sandsynligvis en pendlertrafik, som gør det svært at afgrænse enheden. Så det kan tale imod at gå på små enheder, forklarer virologen.