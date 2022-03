Kolding Havn servicerer russisk fragtskib, selvom de ikke vil

- Vi har ikke lyst til at servicere hverken de russiske besætningsmedlemmer eller det her fragtskib eller russiske skibe i det hele taget. Men vi har ikke tænkt os at boykotte det, da vi følger de regler, der er om den slags. Men vi er meget utilfredse med ikke at høre noget som helst fra højeste myndighed, gentager Anders Vangsbjerg Sørensen.



Skibet skal sejle i dag

Han forventer, at hans medarbejdere er færdige med at læsse fragtskibet i løbet af i dag, og så er det meningen, at Omskiy 135 skal forlade Kolding Havn.



Da skibet sejlede ind i Kolding Havn, blev det eskorteret af patruljefartøjet P520 Diana. Og efterfølgende blev de cirka fem besætningsmedlemmers papirer kontrolleret af politiet.

Det er ifølge havnedirektøren helt usædvanligt.

- Den procedure har vi aldrig før set. Så myndighederne er åbenbart opmærksomme på, at der sejler et russisk skib i dansk farvand. Vi har så bare ikke fået noget at vide, siger Anders Vangsbjerg Sørensen.

TV SYD forsøger at få en forklaring fra henholdsvis Transportministeriet og Udenrigsministeriet.