Kolding IF forlænger med cheftræner

Det oplyser klubben på deres hjemmeside.

Cheftræneren, der stod til at have kontraktudløb til sommer, fortsætter i den sydjyske klub frem til sommeren 2027. Dermed bliver han i første omgang hængende tre år mere.

- Han har i de sidste tre år vist, at han er den rette mand. Vi tog i sin tid en fælles beslutning om at ændre kurs, og den kurs har vist sig, særligt med oprykningen i sommers, at være helt rigtig for os. Vi får lagt de rigtige lag på, og vi får taget de rigtige skridt i den rigtige retning – og det er Wichmann altafgørende for, at vi kan, fortæller teknisk chef, Frederik Lund, til hjemmesiden.



Wichmann har indtil videre stået i spidsen for 105 kampe for Kolding IF.