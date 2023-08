Her gik Kolding målamok og vandt 19-1 over serie 2-klubben Avrasyas fra Fyn.

Det var ellers serie 2-klubben, der kom bedst fra land, da de efter seks minutter bragte sig foran 1-0.

Ved pausen stod der 6-1 til Kolding, mens det efter endt spilletid mundede ud i en svimlende 19-1-sejr.

Brøndby IF var indehaver af den hidtidige rekord, efter at de ifølge Tipsbladet vandt 16-1 over Pioneren tilbage i 1982. En kamp hvor Michael Laudrup scorede fem mål.