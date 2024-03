Kolding IF tager vigtigt skridt mod overlevelse

Kolding slog nemlig Hobro IK med 3-1 på hjemmebane, og dermed mangler koldingenserne blot tre point for at sikre sig en plads i top 6 og dermed kvalificere sig til oprykningsspillet.

Det vil samtidigt betyde, at oprykkerne som minimum kan være sikre på at tørne ud i 1. Division igen til næste sæson.

Der resterer kun to kampe af grundspillet for Kolding IF, der i skrivende stund indtager rækkens 5. plads.

Koldings målscorere i kampen mod Hobro var Thomas Mikkelsen, der nettede to gange, og Isak Taannander.