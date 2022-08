Kolding IF vil flytte fodboldkamp på grund af sikkerhed, men Esbjerg FB nægter

I sidste uge mødtes justitsminister Mattias Tesfaye (S) med klubber, Divisionsforeningen, DBU, fangrupper og politiet til en snak om, hvordan vold til fodboldkampe kan forebygges. Det skete i kølvandet på optøjerne til det københavnske rivalopgør mellem FCK og Brøndby, men nu beder Karina Lorentzen ministeren om at rette øjnene mod sagen i det jyske.



- Jeg vil gerne høre ministerens holdning til den sag. Lige nu drøfter han fodbolduroligheder med aktørerne for at finde løsninger, og det er vores opgave politisk at stille redskaber til rådighed som gør, at vi undgår at havne i sådan en situation, hvor både publikum, vagter og politi risikerer problemer som følge af for lidt personale i en situation, hvor vi før har set det eskalere.



Kolding IF har indbragt sagen til Divisionsforeningen, der nu skal afgøre, om kampen skal flyttes eller ej.