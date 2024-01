Kolding Kommune sætter sandsække frem og beder borgere om hjælp før regnvejr

På Facebook oplyser kommunen, at man regner med, at det særligt er i midtbyen omkring åen, der ventes at blive påvirket.

Ifølge DMI kan der komme mellem 30 og 50 milimeter regn i hele landsdelen fra midnatstid og frem til torsdag klokken 12.

Vejen Plovfuren i Kolding bliver lukket med betonklodser, og ifølge kommunens kommunikationsmedarbejder forventer man ikke, at havnen, sommerhusområder og boliger bliver ramt, da der ikke er tale om forhøjet vandstand udefra.

Som borger kan du også selv gøre noget. Kolding Kommune opfordrer folk til at tjekke, om ristene foran deres hus er stoppet med blade, så vandet kan løbe væk.

Har man brug for sandsække til sikring af sin bolig kan de afhentes ved åen eller på Stadionvej.