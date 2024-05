Kolding Kommune sparer ridetilbud til udsatte væk

I Kolding findes der et særligt ridehold for psykisk sårbare og udsatte unge, hvor formålet er at skabe et meningsfuldt fællesskab, der i sidste ende kan hjælpe dem tilbage på arbejdsmarkedet.

Men om lidt lukker og slukker dét tilbud.

Kommunen skal nemlig spare 625.000 kroner på social- og handicapområdet, og det betyder, at omkring 30 udsatte borgere ikke længere kan gå til ridning.

Det ærgrer ridelærer Anika Davidsen fra Cedergaard Sportsrideklub, som er et af de steder, der har haft hold for udsatte unge.

- Jeg er megastolt af vores projekt, fordi jeg kan se, hvordan jeg har rykket nogle mennesker. Nogle af dem, der startede herude, de går her ikke mere, for nu har de fået fuldtidsarbejde og er kommet videre, fortæller Anika Davidsen.



En af rytterne på holdet, Christina Kruse Kristensen, forsøger nu at råbe byrådet op med et brev og en underskriftindsamling fra ryttere og pårørende.