Kolding Kommune vil nytænke måden at hjælpe hjemløse på

Lige nu bliver landets hjemløse talt op i en uge hvert andet år, men det er kun et øjebliksbillede af situationen og for svært at lave en strategi ud fra, lyder det fra nogle af dem, der til daglig arbejder med udsatte.

Derfor skal der laves en mere fyldestgørende optælling, og det vil de nu sætte gang i i Kolding Kommune. Her har de netop taget hul på et nyt samarbejde med foreningen Hjemløsninger, der har fået 3,5 millioner kroner til projektet.

- Hvis vi ikke ved, hvor mange hjemløse, der er, ved vi ikke, hvad deres profiler og behov er, og så har vi ikke nogen chance for at skabe et system, der arbejder med i stedet for imod de her mennesker, siger Louise Marie Pedersen, stifter og direktør i Hjemløsninger.