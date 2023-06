Et flot hattrick af angriberen Thomas Mikkelsen sikrede Kolding IF en udebanesejr, der sender dem på førstepladsen i rækken.

På hjemmebane kom Esbjerg fB allerede i første halvleg foran med to mål, hvilket var nok til også at sikre dem en sejr, der betyder at de kravler op på andenpladsen.

Dermed er det de to klubber med base i det syd- og sønderjyske, der nu indtager begge oprykningspladser til landets næstbedste række.