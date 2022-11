Derfor er planen nu sendt til godkendelse i de tre byråd og i Fredericia og Kolding kommuner har man godkendt den nye fireårige plan for Naturpark Lillebælt. Jørn Chemnitz (SF), der er formand for Natur, Miljø og Klima-udvalget i Kolding Kommune glæder sig over de mange borgerbidrag i den nye plan.

- Vi kan se i vores bopælsanalyse, at noget af det, der trækker, er vores blå og grønne beliggenhed. Derfor er det vigtigt, at vi har fokus på det, siger han.