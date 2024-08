Kolding overvandt Fredericia i lokalbrag

Storkeunge forsvundet - eftersøgning i gang

En af de fire storkeunger fra reden i Smedager er ikke blevet set i over et døgn. Nu opfordrer foreningen Storkene.dk naboer til at holde øje.

- Vi var oppe med en drone i går i området for at holde øje med gylletanke, og vi tager også derned i næste uge, fortæller Mogens Lange Petersen fra foreningen.

Den forsvundne storkeunge er netop den unge, der har fået monteret en GPS-sender på ryggen, men i øjeblikket er der intet signal fra senderen.

Ifølge foreningen, så er senderen ikke helt slukket, men har ikke strøm nok til at sende en lokation.

- Senderen får strøm fra et lille solpanel, men vi har før oplevet, at hvis senderen sidder lidt skævt, eller en fjer dækker for panelet, så løber den tør for strøm, så vi håber, at den kommer til at sende igen.

Derfor kan der være lange udsigter til at finde ud af, hvor ungen befinder sig, og om den er i live.

- Det kan jo være, at den er drønet afsted sammen med nogle andre storke på et tidligt træk. Det kan også være, at den har ramt en højspændingsledning og er død. Der er mange ubekendte lige nu.

Foreningen opfordrer folk i området til at holde øje under højspændingsledninger og lignende i området.

- Man kan også holde øje med fjer, der ligger, for hvis storken er død, og ræven har fået fat i den, så vil ræven flytte den rundt.