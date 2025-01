22. jan

Kolding planter nyt kongetræ

I anledningen af at kong Frederik har overtaget den royale stafet efter sin mor dronning Margrethe, er Kolding by nu blevet et egetræ rigere.

Det majestætiske træ er plantet i Stejlbjerganlægget, og er et ud af tre egetræer, som Kolding Kommune planter i Kolding, Vamdrup og Lunderskov i år. De får alle titel som Kong Frederik 10.-træer.

Det er udvalget Natur, Miljø og Klima, der står bag de nye kongetræer. Udover at markere tronskiftet er træerne også et led i Kolding Kommunes træstrategi, der har fokus på at plante flere træer til glæde for borgerne og de kommende generationer.

- Sidste år fik vi jo en konge igen efter 52 år, og så syntes jeg, at det skulle fejres. Jeg vidste tilfældigvis, at der i forvejen er blevet sat flere træer til ære for kongehuset i kommunen. Det var sådan, jeg fik idéen til de her kongetræer, siger Molle Lykke Nielsen (DF), der er byrådsmedlem i Kolding Kommune.