Kolding-politikere hilser Villy Søvndal velkommen: Men hvad vil han politisk?

Tidligere onsdag kunne TV SYD fortælle, at den tidligere udenrigsminister og formand for Socialistisk Folkeparti, Villy Søvndal bejler til SF's spidskandidatur til borgmesterposten i Kolding ved kommunalvalget næste år.

Kan Villy Søvndal være med til at skaffe flere kandidater til rød blok, vil det være positivt. Men Socialdemokratiet går til valg på at få valgt vores spidskandidat til ny borgmester. Poul Erik Jensen (S), byrådsmedlem og viceborgmester

Søvndals melding om at gå ind i lokalpolitik modtages positivt af de røde Kolding-politikere i byrådet, som TV SYD har talt med.

S går selv efter borgmesterposten

Men hos Socialdemokratiet har man ingen planer om at pege på Søvndal som borgmester, siger byrådsmedlem og viceborgmester Poul Erik Jensen (S).

- Kan Villy Søvndal være med til at skaffe flere kandidater til rød blok, vil det være positivt. Men Socialdemokratiet går til valg på, at vores egen spidskandidat bliver ny borgmester, siger Poul Erik Jensen.

Socialdemokratiet i Kolding har lige nu tre kandidater, der ønsker at blive partiets spidskandidat til borgmesterposten. I løbet af efteråret bliver man klogere på, hvem af de tre, man vil pege på, fortæller Poul Erik Jensen.

R: Villy kan rykke stemmer

Også hos Det Radikale Venstre i Kolding er der opbakning til Villy Søvndals nye lokalpolitiske drømme. Her spår byrådsmedlem Merete Due Paarup, der for blot et halvt år siden skiftede fra Venstre til Radikale, at man vil kunne spore en Villy-effekt ved næste kommunalvalg.

- Det er spændende, at han stiller op. Sidst havde SF Karina Lorentzen, og den effekt vil Villy også have. Det kan godt rykke nogle stemmer, og nogle af de andre partier får det nok sværere, fordi de ikke har spidskandidater, som er kendte, siger hun.

Om partiet vil pege på Søvndal som borgmester, vil hun ikke komme nærmere ind på nu.

- Vi går efter at få flest mulige mandater og radikal politik igennem, og vi har ikke diskuteret borgmesterposten nærmere udover, at vi hverken vil udelukke eller pege på en bestemt, siger Merete Due Paarup.

Ø: Hvad vil Søvndal politisk?

Enhedslistens mangeårige byrådsmedlem i Kolding Benny Dall glæder sig mest af alt til at se, hvad Villy Søvndal egentlig vil politisk. Men han afviser ikke, at partiet vil pege på Søvndal som borgmester.

- Sagen er, at vi stort set har koncensuspolitik i Kolding. Derfor håber jeg, at det bliver til et politisk spørgsmål, hvem vi skal pege på. SF i Kolding har gennem tiden haft flere forskellige frontfigurer. Jeg leder lidt efter, hvor Villy placerer sig i det billede, siger Benny Dall.

- Vi har hele tiden sagt, at vi vil støtte den kandidat, der kan få et godt valg og samle rød blok. For os er et opgør med Venstre og DFs dominans i Kolding afgørende, tilføjer han.