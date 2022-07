Kolding ramt af indbrudsbølge - kvik nabo slog alarm

I den forgangne weekend har politiet fanget seks indbrudstyve efter fire forskellige indbrud i Kolding, skriver Sydøstjyllands Politi i en pressemeddelelse.

I alt er der siden fredag begået 18 indbrud i Kolding-området.

Politiet har fanget seks af indbrudstyvene fra weekenden, fordi årvågne naboer har slået alarm, da de opdagede, at ikke alt var som det plejede hos naboen.

Det har betydet, at politiet hurtigt har kunnet sende patruljer til gerningsstederne.

Især det sydlige Kolding har været ramt

Ét indbrud skete natten til lørdag den 9. juli. Her blev to mænd på henholdsvis 34 år og 36 år anholdt på vej væk efter et forsøg på indbrud i en ville i Goldbækparken i Kolding.



En nabo opdagede de ubudne gæster i naboens have, råbte op og tilkaldte derefter politiet. De to mænd er nu fængslet i fire uger. Politiet oplyser, at de også undersøger, om de måske har flere indbrud på samvittigheden.

Tre mænd på 22 år, 29 år og 33 år har været anholdt i weekenden på mistanke om, at de har begået indbrud. Denne gang var gerningsstedet en villa på Skovly i Kolding, og indbruddet fandt sted natten til søndag. Mændene er alle løsladt igen efter endt afhøring, men politiet oplyser, at efterforskningen mod dem fortsætter.



Natten til i dag den 11. juli var der indbrud i Romerparken. Her lykkedes det også politiet at anholde den formodede gerningsmand på fersk gerning. Gerningsmanden er en 40-årig mand, som ved anholdelsen stadig var i besiddelse af nogle af tyvekosterne fra indbruddet.

Han fremstilles i grundlovsforhør ved retten i Kolding i løbet af mandagen med begæring om, at han bliver varetægtsfængslet. Også her undersøger politiet, om den 40-årige indbrudstyv har andre indbrud på samvittigheden.