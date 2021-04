Kolding-rytter efter Flandern-triumf: Jeg stolede på min sprint

Kasper Asgreen føjede søndag endnu et kapitel til sin store klassikersæson, da han kørte først over stregen i monumentet Flandern Rundt.

I den afgørende spurt slog Quick Step-danskeren selveste Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) på de sidste meter, da de to havde gjort det til en tvekamp om sejren.

- Jeg havde det stadig godt på de sidste kilometer og besluttede mig for at stole på min sprint. Jeg fik Mathieu frem på den sidste kilometer, så jeg kunne lægge mig i hans hjul og beslutte mig for, hvornår jeg ville sætte spurten ind.

- Det var et virkelig, virkelig hårdt løb, og vi var begge lige på grænsen, og det var et spørgsmål om marginaler i afslutningen, siger Kasper Asgreen i vinderinterviewet, der blev vist på TV2 Sport.

I favoritfeltet



I sidste uge meldte Asgreen sig for alvor ind i favoritfeltet, da han vandt E3 Saxo Bank Classic i Harelbeke, og han formåede altså at gentage triumfen på en endnu større scene i Flandern Rundt.

Her blev han nummer to i 2019, og ved at træde op til det øverste trin på skamlen er han den blot anden dansker til at vinde løbet efter Rolf Sørensen i 1997.