Kolding sælger stortalent til tysk topklub

Det skriver klubben på deres hjemmeside.

Pernille Sanvig blev allerede som 15-årig en del Kolding IFs trup i Kvindeligaen. Den nu 18-årige midtbanespiller blev sidste år anerkendt for sine fodboldmæssige egenskaber med kåringen som årets talent af sin nu tidligere klub.

I Tyskland venter nu en tilværelse som fuldtidsprofessionel for Eintracht Frankfurt, som i skrivende stund ligger på en tredjeplads i den kvindelige udgave af Bundesligaen.

- Det bliver med en klump i halsen, at jeg skal sige farvel til pigerne og alle omkring holdet, da jeg hver dag har nydt at komme til træning og at være en del af et unikt sammenhold. Jeg har nu fået en mulighed for at få en stor drøm opfyldt, og jeg ser frem til at spille i en af de største klubber i Tyskland, hvor der venter en masse nye oplevelser og udfordringer, siger Pernille Sanvig til klubbens hjemmeside.