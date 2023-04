Kolding sælger stregspiller til udlandet, men har afløser klar

- Sportsligt er det naturligvis en svækkelse for os, men vi henter en rigtig stærk erstatning, som er klar til at spille for os i den kommende sæson, siger Hjermind uden dog at afsløre, hvem erstatningen er.



Steven Plucnar har en fortid i GOG, men kom til KIF fra svenske Lugi Lund forud for denne sæson.

- Tiden i KIF har helt klart udviklet mig. Niveauet i den danske liga er højere, og i Danmark tillader man en mere fysisk spillestil, hvilket passer mig godt, siger han.