Kolding tester 10.000 om dagen: Borgmester håber, vi har set det værste

Smittetallene i Kolding er faldende. Over den næste uge opfordres 60.000 koldingensere til at lade sig teste for covid-19, og den massive testindsats skal gerne resultere i at bringe Kolding Kommune væk fra den førsteplads over mest smittede kommuner i Danmark.



Det seneste døgn er 34 nye smittet, og det er ifølge borgmester Jørn Pedersen (Venstre) en halvering siden weekenden og et tegn på, at det går den rigtige vej.

- Tallet er faldet fra over 60 døgnet forinden. Der er jo med den massive testning en risiko for, at tallene kan stige over de næste par dage. Men jeg har da et lille håb om, at vi har set det værste, siger Jørn Pedersen, der på dagens tal kan se, at børn pludselig udgør en langt mindre del.