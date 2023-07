Kampen blev vundet 2-1, efter at Kolding scorede to mål i første halvlegs overtid. Dermed har oprykkerne i alt seks point, efter at de i første kamp vandt 2-1 over AC Horsens.

Netop AC Horsens var ligeledes i aktion denne eftermiddag, da de mødte AaB, der ligesom Horsens rykkede ud af Superligaen.

De tabte kampen, da AaB fik scoret kampens enlige mål to minutter før tid.