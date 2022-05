Kolding Valgmenighed indvier en ny kirkesal

Kolding Valgmenighed kunne søndag formmiddag ved dagens gudstjeneste indvie en spritny kirkesal.

David Søholm Johansen, der er hjælpepræst i valgmenigheden holdt dagens gudstjeneste. Han er begejstret for det nye kirkerum

- Det er ganske overvældende. Men det handler ikke kun om en ny bygning og en ny sal. Det handler også om, at vi er mennesker, og vi er sendt til verden for at fortælle, at Gud er vores hjem, så det er en fantastisk dag.