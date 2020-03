Kolding-virksomhed ramt af coronavirus

Virksomheden GreenHydrogen lukkede mandag, da en ansat meddelte, at han var smittet med coronavirus. Det har sendt 17 andre medarbejdere i 14 dages karantæne. Det skriver JydskeVestkysten.

Tirsdag åbnede GreenHydrogen igen, men altså med en del færre medarbejdere på job, da i alt 18 af de 31 ansatte sidder i karantæne.

Direktøren for GreenHydrogen er selv en af dem, der er kommet i 14 dages karantæne. I starten kunne han ikke forstå, at alt det, der bliver omtalt i nyhederne, pludseligt handlede om ham og hans virksomhed.

- Det var helt surrealistisk. Jeg troede ikke på det. Det var min medarbejder, der selv fortalte det, og selvom han er lidt af en spøgefugl, så var jeg godt klar over, at det her ikke var for sjov, siger Niels-Arne Baden, direktør i GreenHydrogen, til TV SYD.

Ingen advarsler

Medarbejderen havde været på skiferie i Østrig. Han kom hjem sidste søndag og skulle starte på sit nye job i GreenHydrogen om tirsdagen. Derfor hilste han for første gang på sine nye kolleger den dag. Der var ingen symptomer, der kunne have advaret ham, fortæller direktøren Niels-Arne Baden.

Senere fik den nu smittede medarbejder at vide, at rejsemakkeren var testet positiv for coronavirusset. Og det fik dominobrikkerne til at vælte.

Derfor lukkede virksomheden mandag for at få styr på, hvor mange der skulle i karantæne. Tirsdag var der mere klarhed over situationen, hvilket gjorde, at medarbejdere uden for isolation igen trådte ind på arbejdspladsen.

Roser myndighederne

Selvom det er en anderledes situation at stå i, er Niels-Arne Baden glad for myndighedernes håndtering.

- Myndighederne har klædt os godt på. Vi er i dialog med dem hver dag og følger udviklingen. Da vi først blev ramt, har de været klar til at hjælpe os, siger han.