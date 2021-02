Koldingenser efter ny nedlukning: - Det er frustrerende

Det sker efter smitteudbrud på skoler og daginstitutioner i byen, hvor man allerede torsdag lukkede to skoler og otte daginstitutioner i Kolding. Nu lukkes der for alle skoler og daginstitutioner i Kolding by resten af februar på nær specialklasser, dagplejer og private pasningstilbud.

Morten Ellegaard Hell er sammen med sin kone fuldtidsbeskæftigede i psykiatrien i Esbjerg. De skal møde op, og derfor bliver de nødt til at benytte sig af kommunens tilbud om nødpasning.

- Vores dreng i 2. klasse var ved at glæde sig rigtig meget til at komme i skole i slutningen af januar, og selvom han havde en aftale med en kammerat, så var det bare ikke det samme. De drenge havde i hvert fald brug for at komme tilbage og glædet sig til at komme tilbage. Han bliver mega skuffet, når han får at vide, at han ikke skal i skole på mandag, siger han.