Koldingenser indtager USA efter gennembrudsår

Den 21-årige forsvarsspiller forlader nemlig den svenske klub FC Rosengård til fordel for Portland Thorns fra den amerikanske liga.



Det oplyser klubben på sin hjemmeside, hvor det fremgår, at den talentfulde forsvarsspiller i første omgang har underskrevet en kontrakt til og med 2026.

- Vi blev opmærksomme på Isabella for efterhånden et stykke tid siden, og derfor har vi haft mulighed for at se hende gennemgå en hurtig udvikling, så hun nu er en utrolig stærk defensiv spiller, siger Portland Thorns' direktør, Karina LeBlanc.