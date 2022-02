Koldingenser vinder fornem erhvervspris

Tina Søgaard fra Kolding er blevet kåret som årets bedste eksempel på ’Sydjysk Verdensklasse’ af Erhvervshus Sydjylland. Prisen har hun fået, fordi hun er kvindelig iværksætter, skaberen af fire virksomheder samt fordi hun har skabt arbejdspladser til over 100 mennesker i Kolding-området.

Tina Søgaard har en personlig mærkesag i at få flere kvinder til at vælge iværksætteriet.



- Jeg er enormt stolt over at vinde prisen, for det er et kæmpe skulderklap samtidig med, at jeg håber, at prisen kan bruges til at sætte fokus på iværksætteri og særligt inspirere kvinder til at blive iværksættere, siger Tina Søgaard, der er særligt kendt for at grundlægge hudplejebrandet Ecooking.



Kast jer ud i det

Tina Søgaard har gennem sin tid som iværksætter og forretningskvinde oplevet, at der sidder mange kvinder med gode ideer, men som ikke kommer i gang, fordi de føler, at alt skal være perfekt fra starten.

- Jeg vil så gerne fortælle andre iværksættere, at det hverken er muligt eller nødvendigt at gøre alt perfekt fra starten, derfor skal de bare kaste sig ud i det og klø på, siger Tina Søgaard.

Det er anden gang, at Erhvervshus Sydjylland uddeler prisen, som er indstiftet for at sætte fokus på de dygtige foregangsmænd og- kvinder, som findes i det sydjyske erhvervsliv.

I undertal i Sydjylland

- Det er vigtigt for mig at få Kolding på landkortet og Danmark på verdenskortet inden for hudplejebranchen, siger Tina Søgaard, der som kvindelig iværksætter er i undertal i Sydjylland.

Statistikker viser nemlig, at 71 procent af de sydjyske iværksættere er mænd.

Erhvervshusets bestyrelsesformand, Henrik Frandsen mener, at det er vigtigt at have lysende eksempler og forbilleder, hvis dette tal skal ændres.

- Tina Søgaard er en kæmpe inspiration. Som udgangspunkt er det ikke vigtigt, om iværksætterne er mænd eller kvinder. Men det er uheldigt, når det ene køn sakker bagud. Vi har brug for at få bragt alle gode ideer i spil for at skabe mere vækst og endnu flere nye arbejdspladser, siger Henrik Frandsen.