Koldingenserne skyller ud for flere millioner kroner

Vådservietter, hygiejnebind og andre fornødenheder skylles ud i koldingensernes toiletter. Faktisk så meget, at der skylles ud for mindst tre millioner kroner om året.

Derfor offentliggør BlueKolding nu deres kampagne 'Du tror, det er løgn, hvad folk smider i toilettet'.

En kampagne, der skal gøre opmærksom på de problemer, der opstår, når folk smider deres skrald i toilettet.

- Vand finder altid en vej, og hvis det ikke kan blive pumpet videre, løber det enten bagud i systemet og ind i husene eller ovenud af kloakkerne. Derfor er vi nødt til at sende mandskab ud for at rense eller reparere de pumper, som enten bliver stoppet eller helt ødelagt af affald, forklarer Tobias Jørgensen i pressemeddelelsen.

Kundernes penge

Bestyrelsesformand Tobias Jørgensen gør opmærksom på, at det er kunderne, der kan afhjælpe problemerne ved at stoppe med at smide deres skrald i toilettet.

En handling, der ifølge ham, kun vil gavne kunderne selv.

- Det er jo kundernes penge, og dem vil vi gerne bruge på at gøre mest mulig gavn. Derfor håber vi også, at kunderne vil hjælpe os ved ikke at bruge toilettet som skraldespand, fortæller han og uddyber, at pengene i stedet kunne bruges til bruges til at skabe et renere vandmiljø eller færre oversvømmelser, lyder det fra Tobias Jørgensen.