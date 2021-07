Koldings borgmester efter tredobling af smitte: Test og fest

På blot seks dage er antallet af covid-smittede tredoblet i Kolding Kommune. Onsdag var der 24 smittede mod nu 72.

Den markante stigning giver Kolding Kommune en uønsket førsteplads i Region Syddanmark. Borgmester Jørn Pedersen (V) har en forklaring.

- Smitten er steget efter storskærms-fodbold, studenterfester og andre arrangementer. Der er eufori over genåbningen af samfundet, og folk har længtes efter at kunne mødes. Det gælder ikke mindst de unge, som vi har mange i Kolding. Desværre har folk glemt at blive testet, og så stiger tallet med den nye Delta-variant, siger borgmesteren.

Kviktest på rådhuset

Kolding Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed har en plan.

- Onsdag er styrelsen på gågaden i Kolding med budskabet "Test og fest". Desuden øger vi testkapaciteten ved at åbne for kviktest på rådhuset. Det her er en bakketop, vi skal over, indtil hele befolkningen snart er blevet vaccineret, siger Jørn Pedersen.